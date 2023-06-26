600 ألف يورو مكافأة منتخب مصر حال الفوز بأمم أفريقيا والوصول لمونديال 2026

القاهرة - سامية سيد - وقع مجلس إدارة اتحاد الكرة عقداً جديداً مؤخراً مع إحدى الشركات العالمية للملابس الرياضية لرعاية قميص المنتخب الوطنى، ويمتد العقد 4 سنوات مقبلة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن العقد يتضمن حصول منتخب مصر على 300 ألف يورو مكافأة حال فوزه بأمم أفريقيا "كوت ديفوار 2023"، ونفس المبلغ حال التأهل لكأس العالم 2026، أى 600 ألف يورو حال تحقيق الهدفين.

من ناحية أخرى، طلب روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر من اتحاد الكرة البدء في تجهيز مباريات ودية قوية خلال الفترة المقبلة استعدادا لبطولة أمم أفريقيا التى تقام فى كوت ديفوار خلال شهر يناير 2024.

وأكد فيتوريا لاتحاد الكرة أنه لن يخوض مباريات ودية ضعيفة مثل ودية جنوب السودان مجددا ، ولابد من خوض مباريات ودية مع المستويات الأعلى والأقوى فنيا، لتجهيز المنتخب لبطولة أمم افريقيا التي يسعى لحصد لقبها.

كما طلب البرتغالي روي فيتوريا عقد اجتماع مع عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات في الجبلاية والرابطة لتنسيق أجندة المباريات والارتباطات في الفترة المقبلة، وقال فيتوريا لمسئولى اتحاد الكرة إن الموسم المقبل يشهد ارتباطات كثيرة في بطولة امم أفريقيا وتصفيات كأس العالم، ويجب تنظيم المباريات المحلية بشكل جيد للحفاظ على سلامة اللاعبين، وسيعرض رأيه هذا على المشرف على المسابقات المحلية.