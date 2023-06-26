شكرا لقرائتكم خبر عن والدة أمينة عرفي بطلة العالم لناشئي الاسكواش توجه رسالة لوزير الرياضة بسبب الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت رشا عرفي، والدة أمينة عرفي بطلة العالم لناشئي الاسكواش، رسالة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك.

وكتبت والدة بطلة العالم للناشئين، استغاثة إلى السيد وزير الشباب والرياضة السيد الدكتور / اشرف صبحي.

انا والدة اللاعبه أمينة عرفي بطله العالم للاسكواش تحت19 سنه وأصغر لاعبة تفوز ببطولة الجمهورية للسيدات في مصر واصغر لاعبه في التاريخ بطولة العالم للمحترفين تصل الي دور 16 للأسف تتعرض ابنتي لخطة خبيثة تتم بمعرفة الاتحاد المصري للاسكواش حتي لا تدافع عن لقبها في بطولة العالم القادمة للناشئات والمقامه في استراليالعام ٢٠٢٣.

فوجئت بعد سداد وصل مصاريف إقامة والد اللاعبة ودفع تذكرة السفر على نفقتنا الخاصة ومرفق الإيصال الموضح ذلك.

فوجئت بطلب غريب من الاتحاد وهو عدم اقامه اللاعبه مع والدها فى بطولة الفردي وعدم تحدث والدها أثناء البطولة حتى نرفض هذه الطلبات فيتم استبعادها وذلك لمصلحة بعض اللاعبات الأخريات التي يتم دعمهم من بعض اعضاء الاتحاد ورئيس الاتحاد حيث إن اللاعبه قد سافرت أكثر من 15 بطولة دولية آخرها بطولة انجلترا المفتوحة للاسكواش، ولم يحدث ان كانت هذه الطلبات الغريبه موجوده خلال الخمس السنوات السابقه اثناء لعبنا مع المنتخب ولكن الآن للنتائج الجيده التي قامت بها ابنتي ومنها الفوز على بعض المصنفات العالميات والفوز ببطولة الجمهورية للسيدات وهي بعمر ١٥ عاما فراي اعضاء الاتحاد صعوبة حصول المنافسين لها علي لقب بطولة ألعالم فقرروا ان يحرموا منه باستبعادها