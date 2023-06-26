شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. على فرج يتربع على القمة وتقدم مازن هشام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف الجديد والأخير فى الموسم المنقضي، وسيطر علي فرج على الصدارة حتى الموسم المقبل، بعد تأهله مؤخراً لنصف نهائي بطولة العظماء الثمانية الأخيرة.

وكان علي فرج قد دخل فى منافسة قوية مع البيروفي دييجو إلياس على قمة التصنيف العالمي، غير أن تطور مستوى على فرج ونتائجه قبل نهاية الموسم، وتراجع مستوى لاعب بيرو، أكد جدارة البطل المصري بالحفاظ على القمة حتى الموسم المقبل.

وجاء تصنيف أبطال مصر فى قائمة التوب 10 كالتالي:

علي فرج (المركز الأول)

مصطفى عسل (المركز الرابع)

مروان الشوربجي (المركز السادس)

مازن هشام (المركز السابع)

طارق مؤمن (المركز التاسع)





بينما جاء تصنيف أول 10 مصنفين كالتالي:

علي فرج في المركز الأول، البيروفي دييجو إلياس في المركز الثاني، الإنجليزي محمد الشوربجي في المركز الثالث، مصطفى عسل في المركز الرابع، النيوزيلندي بول كول في المركز الخامس، وتواجد مروان الشوربجي فى المركز السادس، مازن هشام في المركز السابع، والفرنسي فيكتور كورينفي المركز الثامن، طارق مؤمن في المركز التاسع، والويلزي جويل مكين في المركز العاشر.