شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. نوران جوهر تسيطر على الصدارة وتقدم نور الطيب للمركز الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الأخير في الموسم المنقضي، وضمنت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة تصدر التصنيف حتى بداية الموسم الجديد، بعد تتويجها مؤخراً ببطولتي الجونة والعظماء الثانية.

كما تقدمت نور الطيب لاعبة هليوبوليس مركزاً لتسيطر على المركز الخامس بعد وصولها لنصف نهائي البطولة الأخيرة بالموسم أيضاً.

فيما جاءت جاءت التوب 10 بشكل عام كالتالى:

تصدرت نوران جوهر التصنيف العالمى للسيدات وجاء ترتيب باقى اللاعبات كالتالي: نور الشربينى فى المركز الثانى، هانيا الحمامى فى المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج فى المركز الرابع، نور الطيب فى المركز الخامس، البلجيكية نيلي جيليس فى المركز السادس، وتراجعت الأمريكية أماندا صبحي إلى المركز السابع، الإنجليزية جورجينا كيندى إلى المركز الثامن، الأمريكية أوليفيا فيتشر فى المركز التاسع، روان العربى في المركز العاشر لتعود إلى قائمة التوب 10.