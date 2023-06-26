شكرا لقرائتكم خبر عن "عش" المحلة تحت أنظار أندية أوروبية فى مباراة الزمالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مصطفى العش، مدافع فريق غزل المحلة، دائرة اهتمامات بعض الأندية الأوروبية، بعد تألقه فى مباريات الدورى الممتاز، حيث سيتواجد مندوبون لبعض أندية أوروبا فى مباراة المحلة أمام الزمالك غداً لمشاهدة اللاعب داخل أرض الملعب، وتقديم تقرير كامل عنه قبل الدخول فى مفاوضات للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشارك مصطفى العش هذا الموسم مع فريق غزل المحلة فى 32 مباراة، تمكن من تسجل هدف وحيد، ولكنه تألق فى العديد من المباريات الكبرى.

ويخوض لاعبو فريق غزل المحلة معسكرا مغلقا لمدة 48 ساعة بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمواجهة الزمالك فى الدورى الممتاز، وذلك لتجنب الإرهاق وزيادة التركيز.

واستقر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة أسامة خليل، على رصد مكافأة خاصة للاعبين للفوز على الزمالك وضمان البقاء فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل.

وأخطرت رابطة الأندية المصرية المحترفة نادى غزل المحلة بتعديل موعد مباراة الفريق أمام نظيره الزمالك، حيث تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بدلا من الساعة الثامنة و النصف مساء، ضمن مباريات الجولة الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتي سوف تقام يوم الثلاثاء الموافق 27 / 6 / 2023.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى مثلها والخسارة فى 15 مباراة.