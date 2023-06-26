قبل التجديد لـ الأهلي.. وكيل حسين الشحات يكشف عن مفاجأة بشأن عرض الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف محمد الشحات، شقيق ووكيل حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تلقي شقيقه عرضا للانتقال إلى نادي الزمالك وثلاثة دوريات عربية، خلال الفترة الماضية قبل تجديد عقد شقيقه مع الأحمر.

وقال "الشحات"، في تصريحات تلفزيونية نلها موقع "مصراوي": "تلقينا عرضا عن طريق وسطاء لانتقال حسين إلى نادي الزمالك، في الفترة الماضية، إلا أن حسين رفض وتمسك بالاستمرار مع الأهلي".

وأضاف وكيل لاعب الأهلي: " حسين الشحات تلقى ثلاثة عروض عربية أخرى، كانت قيمتها المالية أضعاف ما سيتقاضاه مع الأهلي، ولكن تم الرفض أيضا".

وعن تأخر تجديد العقد، قال محمد الشحات: "كنا نركز في بطولة إفريقيا وبعدها انضم حسين للمنتخب، وبعد العودة جلست مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي جلسة واحدة لم تستغرق 30 دقيقة واتفقنا على التجديد دون شروط، وحسين يريد التواجد مع الأهلي لأخر العمر".