شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يعود للظهور مع الأهلي فى مباراة البنك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمد عبد المنعم، مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر، للظهور فى قائمة فريقه أمام البنك الأهلى المقرر لها الخميس المقبل بالجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، قد منح محمد عبد المنعم راحة في مباراة منتخب السويس بكأس مصر والتي فاز بها بهدف دون رد ضمن خطة الجهاز الفني للأهلى في إراحة لاعبيه المجهدين من جراء توالى مشاركاتهم المحلية والأفريقية بالفترة الأخيرة.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويحتاج النادي الأهلي والذي يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول المسابقة برصيد 65 نقطة، بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، إلى الفوز في 4 مواجهات فقط من أصل 9 مباريات متبقية له في الدوري، من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة.

وتفصل 12 نقطة فقط، النادي الأهلي عن التتويج بدرع الدوري الذي غاب عن القلعة الحمراء خلال آخر موسمين، يمكن للأهلي حصدها من خلال الفوز في 4 مباريات فقط.

وجاءت المباريات الأربعة المرتقبة للأهلي في الدوري كالتالي:

ـ الأهلي والبنك الأهلي: 29 يونيو

ـ الأهلي وفيوتشر: 2 يوليو

ـ الأهلي والإسماعيلي: 5 يوليو

ـ الأهلي والاتحاد: 8 يوليو

يستعد الأهلى لمواجهة البنك الاهلى فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وحقق الاهلى الفوز على منتخب السويس بهدف دون رد سجله حسين الشحات ليصعد لدور الستة عشر بكأس مصر ويضرب موعداً مع الداخلية