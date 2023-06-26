شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يعالج هفوات مدافعى فاركو فى لحظات حسم المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طارق العشري، المدير الفني لفاركو ، فى علاج الهفوات الدفاعية التى يرتكبها لاعبو الفريق وتكلفهم خسارة المباريات فى الدقائق الأخيرة، مثلما حدث فى مباراة الزمالك الأخيرة بكأس مصر، حيث كان الفريق البرتقالى قريباً من إدراك التعادل قبل أن يتلقى هدفاً فى الوقت القاتل ليودع على إثره البطولة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وخطف الزمالك بطاقة التأهل لدور الثمانية من بطولة كأس مصر بعد الفوز على فاركو 3 /1 في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولى، وافتتح التسجيل للفريق الأبيض أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 20 قبل أن يضيف مصطفى شلبى الهدف الثانى في الدقيقة "45+5"، ثم قلص الفارق لفاركو عمرو جمال فى الدقيقة "47"، قبل أن يختتم أحمد فتوح أهداف الفارس الأبيض فى الدقيقة 88.

ويحتل فاركو المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا.

ويستعد فاركو لمواجهة إنبى المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.