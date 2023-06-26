شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يمنح الفرصة لناشئى المقاولون فى الجولات الأخيرة للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، على منح الفرصة للمشاركة لـ5 ناشئين على الأقل، خلال المباريات المتبقية من الدوري، من مواليد 2005، وذلك بعد التأكد من حسم الفريق للمركز الخامس فى جدول الدوري، لضمان المشاركة فى البطولة العربية.

وعن عمر فايد مدافع الفريق والمنتخب الأولمبي، أكد محمد عادل عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، أن المقاولون تلقى عرضاً من أحد الفرق الأوروبية التي تلعب في الدوريات المتوسطة لضم اللاعب، ومن المقرر أن تتم مناقشة العرض بعد انتهاء فايد من مهمته مع المنتخب الأولمبي في كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد المقاولون العرب لمباراته المرتقبة أمام الداخلية في الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين الجمعة المقبل.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 43 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 31 مباراة، حيث فاز المقاولون في 9 مباريات وتعادل في 16 لقاء، وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكه 28.