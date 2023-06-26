ديسمبر المقبل .. انطلاق كأس العالم للأندية بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف المملكة العربية السعودية، فعاليات بطولة كأس العالم للأندية خلال نهاية العام الجاري وبالتحديد خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل بمشاركة 7 أندية يمثلون أبطال القارات ، بالإضافة إلى الفريق المتوج بلقب الدوري المحلي في البلاد.





ويشارك النادي الأهلي في المونديال بصفته بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا ، وهي المرة الرابعة على التوالي التي يسجل فيها الأحمر ظهوره في المسابقة العالمية ، بعد أن حقق برونزيتي البطولة عامي 2021 ، 2022 ، بالإضافة إلى المركز الرابع في البطولة التي أقيمت أوائل العام الجاري.

أندية البطولة ..

حقق فريق الاتحاد السعودي لقب دوري روشن السعودي ليضمن مشاركته في نسخة البطولة .

نادي أوراوا ريد الياباني بعد فوز بدوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي.

أوكلاند سيتي بطولة أوقيانوسيا ، والذي يسجل ظهوره في مونديال الأندية للمرة الـ11 في تاريخه.

فريق كلوب ليون المكسيكي المتوج بدوري أبطال الكونكاكاف.

مانشستر سيتي بطل القارة الأوروبية عقب الفوز على إنتر ميلان الإيطالي خلال المواجهة النهائية.

الأهلي ممثل القارة السمراء بعد التتويج الأفريقي على حساب الوداد.

ويتبقى معرفة بطل قارة أمريكا الجنوبية ، الفريق الأخير الذي يحسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية.

وتعد المملكة العربية السعودية الدولة السادسة التي تستضيف منافسات بطولة كأس العالم للأندية ، بعد دول البرازيل واليابان والإمارات والمغرب وقطر.

وأقيمت فعاليات النسخة الماضية من كأس العالم للأندية في دولة المغرب، وتوج بها ريال مدريد الإسباني عقب تفوقه على الهلال السعودي في المواجهة النهائية.

يذكر أن النظام الحالي من البطولة جاء عام 2000 وحمل اسم كأس العالم للأندية تحت تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ولكن لم تنظم البطولة حينها سوى نسخة واحدة وتوقفت البطولة حتى انطلاقها عام 2005.

ومن المقرر أن يتغير نظام البطولة خلال نسخة 2025 بزيادة أعداد الفرق لتصل 32 فريق.