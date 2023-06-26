العلمين الجديدة تحتضن البطولة العربية للجودو.. أغسطس المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - حدد اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي، إستضافه منافسات البطولة العربية للأندية في مراحل البراعم والأشبال والناشئين خلال الفترة من 12 حتي شهر 19 من شهر أغسطس المقبل.

كشف اتحاد الجودو عن إقامة منافسات البطولة في مدينة العلمين الجديدة، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من معظم الدول العربية

وجاءت اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستضافة منافسات البطولة، في إطار خطة وضعها الاتحاد المصري تهدف إلى المساهمة في تنشيط السياحة، وتعريف الأشقاء العرب على جهود الدولة المصرية في إنشاء المدن الجديدة والنهوض بمستوى الرياضة المصرية بشكل عام.

تصريحات مرزوق علي

ومن جانبه أكد مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب أول رئيس الاتحاد العربي، أن البطولة ستشهد مشاركة عدد كبير من الأندية العربية، بالإضافة للأندية المصرية، وأنه من المتوقع أن تكون هناك منافسات قوية ومميزة لهذا العام من أجل حصد المراكز الأولى.

أشار "مرزوق"، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبير بتطوير الرياضة في كل الهيئات والمؤسسات، وأن اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستضافة البطولة جاء تماشيا مع جهود الدولة في تنشيط ملف السياحة.

أتم: “أنجزنا عدد كبير من الملفات على مستوى رياضة الجودو، وبات لدينا منتخبات قوية في المراحل العمرية المختلفة، وهدفنا خلق أجيال جديدة تحمل العلم المصري في كل المحافل الدولية والقارية”.

في سياق مٌتصل، سيطر لاعبو الجودو بنادي الزهور على منافسات وزن فوق 100 كجم ببطولة الجمهورية التي انطلقت أمس الخميس وتستمر حتى 27 من نفس الشهر بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتألق وحيد في البطولة وظهر بمستوى مميز في أول مشاركاته بعد العودة من الإصابة، حيث بدأ مشواره في البطولة بالتغلب في دور ال 16 على لاعب المحلة محمود شعبان بالايبون ، وفي دور ال 8 فاز على بطل الجيش عمار حسام بالايبون قبل أن يتغلب بالايبون في مباراة نصف النهائي ببطل نادي الجيش هادي فهمي صاحب فضية بطولة الجمهورية السابقة وبرونزية البطولة العربية.

فيما حقق حسن هشام عزازي الميدالية الفضية بعد مشوار مميز بالبطولة حيث تغلب في دور ال 8 على لاعب الجزيرة عبد الله الحسيني بالنقطة الذهبية ثم فاز في نصف النهائي على لاعب الشمس عمر الرفاعي بالايبون قبل أن يخسر المباراة النهائية أمام زميله أحمد وحيد.