الاتحاد الغاني يكرم أسامواه جيان

ياسر رشاد - القاهرة - نظم الاتحاد الغاني لكرة القدم ، احتفالية خاصة لتكريم اللاعب أسامواه جيان بعد إعلان اعتزاله كرة القدم الأيام الأخيرة عن عمر 37 عام ، وعقب مسيرة كروية امتدت نحو 20 عام ، وله 51 هدف دولي.



وفي هذا الصدد قال جيان خلال مؤتمر صحفي أقيم بالعاصمة الغانية أكرا خلال وقت سابق : "أريد اغتنام هذه الفرص المميزة، أنها لحظة صعبة في مسيرتي ومسيرة كل لاعب كرة قدم، هي لحظة لا يتمناها جميع لاعبي كرة القدم، لكن عندما يأتي الفجر سيظل هذا الصوت الرقيق يتردد في الأذن. جاء الوقت ، كان هذا الصوت واضحا في أذني وأنا استسلمت له ، حان الوقت للاعتزال".

وواصل في تصريحه "حان الوقت لتسليم القميص والحذاء أنني قررت أعتزل رسميا كرة القدم وإنهاء مسيرتي”.

مسيرة ناجحة في الملاعب ..

وظهر المهاجم الغاني مع منتخب بلاده في مونديال 2006 و2010، كما سجل الظهور خلال 7 نسخ من كأس أمم إفريقيا.

وتأتي الواقعة الأبرز في مسيرته الدولية ركلة الجزاء التي أهدرها ضد أوروجواي خلال الثواني الأخيرة من مجريات الشوط الإضافي الثاني خلال مواجهة ربع نهائي مونديال 2010، ولو سجلت لتمكن المنتخب الغاني من تحقيق انجاز أفريقي كونه أول منتخب أفريقي يتمكن من الوصول إلى النهائي.

وسبق للاعب جيان تمثيل العديد من الأندية أبرزها أودينيزي في الدوري الإيطالي من الفترة 2003 حتى 2008 ورين الفرنس خلال الفترة من 2008 حتى عام 2010.

ونادي ساندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز بين عامي 2010 و 2012، ونادي العين الإماراتي من 2011 حتى 2015.

وأعلن جيان أسامواه اعتزاله اللعب الدولي عام 2019، ولعب أخيرًا مع ليجون سيتيز الغاني حتى عام 2021

