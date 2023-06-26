تفاصيل راتب حكيم زياش مع النصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الأثنين عن التفاصيل المالية في عقد النجم المغربي حكيم زياش والذي من المقرر الإعلان الرسمي عن إنتقاله لصفوف النصر خلال الساعات القليلة القادمة.

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وبحسب شبكة CBS سبورت فإن إدارة النصر تستعد للإعلان عن صفقة زياش نجم تشيلسي الإنجليزي خلال الـ 48 ساعة القادمة وذلك بعد الاتفاق على كافة الشروط .

وأضافت الشبكة أن راتب زياش مع النصرسيصل إلى 10 ملايين يورو في الموسم الواحد.

ومن المقرر أن يصبح حكيم زياش ثالث لاعب من تشيلسي ينتقل إلي الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي بعد كل من إدوارد ميندي القريب من الانتقال للنادي الأهلي، وكاليدو كوليبالي القريب من الانتقال لنادي الهلال.

في سياق متصل يفضل الصربي مارسيلو بروزفيتش لاعب وسط فريق إنتر ميلان الإيطالي، الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة بدلا من عروض الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويستهدف نادي برشلونة الإسباني، والنصر السعودي، لكن اللاعب الصربي يريد الاستمرار داخل أوروبا، واللعب في القارة العجوز.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية، أن مارسيلو بروزفيتش يريد اللعب لبرشلونة وهو خياره الأول، لكن وكيله يحاول إقناعه بالانتقال إلى صفوف نادي النصر، بسبب المقابل المادي، الذي يريد وضعه في المقام الأول.

وقدم النصر للاعب مارسيلو بروزفيتش ضعف راتبه الذي يتقاضاه مع إنتر ميلان، و مزاملة كريستيانو رونالدو، والأمر نفسه حال الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة.

ويعلم برشلونة الوضع جيدا، ويرغب في اقناع مارسيلو بروزفيتش، والتواصل مع وكيله من أجل الاستمرار داخل أوروبا، رغم أن الدوري السعودي أصبح جذابا للغاية بعد انتقال نجوم الكرة العالمية إلى الدوري السعودي.



تشيلسي يتعاقد مع السنغالي نيكولاس جاكسون قادماً من ليفربول

حصل فريق نادي تشيلسي على توقيع اللاعب السنغالي نيكولاس جاكسون الذي اجتاز الفحص الطبي تمهيدًا للانتقال للبلوز بداية من الموسم المقبل، و دفع اللندني الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ نحو 35 مليون يورو لفريق الغواصات الصفراء.

على أن يكون عقد نيكولاس جاكسون مع تشيلسي لمدة 8 مواسم مقبله، في عقد ينتهي بنهاية يونيو من عام 2031.