جوندوجان يودع جماهير مانشستر سيتي برسالة مؤثرة "شاهد بالفيديو"

ياسر رشاد - القاهرة - كتب البرتغالي إيلكاي جوندوجان الوافد جديد لصفوف فريق برشلونة ، رسالة لجماهير مانشستر سيتي بعد رحيله عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي .

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نشر جوندوجان رسالة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" رسالة مؤثرة لجماهير مانشستر سيتي بعد رحيله عن الفريق قائلا :" بعد 7 سنوات ينتهي وقت رائع. لقد جعلتني أدرك كل أحلامي. سأحملك في قلبي إلى الأبد. مرة واحدة زرقاء، دائما الأزرق! شكرا لك.

صفقة جوندوجان لصفوف برشلونة

أعلن نادي برشلونة عبر حسابة الرسمي عن التعاقد مع جوهرة مانشستر سيتي لتدعيم خط الوسط خلال فترة الميركاتو الصيفي حتي موسم 2026 .

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بيان صحفي بخصوص التعاقد مع إيلكاي جوندوجان قائلا:" مرحباً إلكاي، جوندوجان برشلوني حتى 30 يونيو 2025، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي. قيمة الشرط الجزائي 400 مليون يورو.

وصرح جوندوجان عبر الموقع الرسمي لفريق برشلونة عقب إتمام التعاقد الرسمي مع الفريق الكتالوني قائلا:" سعيد جداً بالتوقيع لبرشلونة ومتحمس لبدء هذه المغامرة الجديدة والانضمام لهذا النادي الرائع. نلتقي قريباً! ".

ويرغب برشلونة خلال الوقت الحالي في الميركاتو الصيفي تدعيم صفوف الفريق بأعلي صفقات يحتاج لها لتشافي خلال الفترة الميركاتو الصيفي ".

موعد تقديم جوندوجان لوساءل الإعلام

وأضاف برشلونة في البيان الرسمي الصادر عنه اليوم : " أن سيتم تقديم جوندوجان بشكل رسمي في مؤتمر لوساءل الإعلام على ملعب الكامب نو .

كان جوندوجات قد اجتاز الفحص الطبي يوم الأربعاء الماضي في المانيا، وذلك قبل توقع عقود إنضمامه للفريق الكتالوني .

ونجح جوندوجان قائد مانشستر سيتي في تحقيق الثلاثية التاريخية مع فريق السماوي ، وذلك بتتويجه بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي بجانب بطولة كأس الاتحاد.

في سياق متصل يواصل برشلونة في الوقت الحالي بحثه عن التعاقد مع لاعب وسط ملعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تأكد رحيل الإسباني سيرجيو بوسكيتس خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن برشلونة تواصل مع فولهام الإنجليزي خلال الفترة الماضية، من أجل التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي جواو بالينها خلال الميركاتو الصيفي الحالي.