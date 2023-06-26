شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعاقدات بيراميدز وهانى سعيد يغادران القاهرة للبحث عن مهاجم أجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر عمرو بسيونى مدير تعاقدات فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، وهانى سعيد المدير الرياضى، خارج مصر فى رحلة البحث عن مهاجم أجنبى سوبر، يتم التعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويكثف بسيونى البحث عن مهاجم أحنبى سوبر فى الفترة الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق فى الميركاتو الصيفى المقبل، استعدادًا للموسم الجديد والمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا.

ويبحث بسيونى وهانى سعيد عن المهاجم الأجنبى السوبر فى عدة دوريات عربية وأفريقية على أمل التعاقد مع مهاجم مميز، يدعم صفوف بيراميدز خاصة فى ظل رحيل التونسى فخر الدين بن يوسف.

ويرحل فخر الدين بن يوسف، عن صفوف الفريق السماوى بنهاية الموسم الجارى، وذلك نظرًا لانتهاء تعاقده مع ناديه، ولم يدخل مسئولو بيراميدز فى مفاوضات مع اللاعب التونسى لتجديد عقده الفترة المقبلة، ليرحل عن الفريق ويصبح حرًا فى تحديد مصيره بالفترة المقبلة، نظرًا لانتهاء تعاقده مع بيراميدز.

ويستأنف بيراميدز، اليوم السبت، تدريباته بملعب الدفاع الجوي، استعدادا لخوض مباراة سموحة المحدد لها يوم 28 يونيو الجاري على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 32 من بطولة الدوري.