شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم بعد تجديد عقده: اللعب فى الأهلي قصة ولا فى الأحلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، عن سعادته بتجديد عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسمين إضافيين ليستمر فى قلعة الجزيرة حتى صيف 2025. وكتب ياسر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، "مع الأهلي لا أحد يعرف اللحظة الأسعد فى حياته، وهل هى لحظة هدف مهم؟ بطولة أفريقيا؟ كأس العالم للأندية؟، أعتقد أن اللحظة الأسعد بالنسبة لي الآن هي تجديد وجودي فى البيت الكبير لموسمين إضافيين".

وأضاف ياسر إبراهيم، "اللعب في النادي الأهلي قصة ولا في الأحلام، والحكاية مستمرة إن شاء الله مليئة نجاح وبطولات".



و يعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى ، على معالجة ظاهرة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى قبل مواجهة البنك الأهلى بالدوري الخميس المقبل، بعدما أهدر لاعبو الفريق العديد من الفرص السهلة في مباراة منتخب السويس مساء أمس بكأس مصر والتى حسمها الأحمر بهدف نظيف.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي التركيز في بطولة الدوري، التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويحتاج النادي الأهلي والذي يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول المسابقة برصيد 65 نقطة، بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، إلى الفوز في 4 مواجهات فقط من أصل 9 مباريات متبقية له في الدوري، من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة.

وتفصل 12 نقطة فقط، النادي الأهلي عن التتويج بدرع الدوري الذي غاب عن القلعة الحمراء خلال آخر موسمين، يمكن للأهلي حصدها من خلال الفوز في 4 مباريات فقط.