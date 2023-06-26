شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع بفيتوريا لتحديد خريطة الوديات فى سبتمبر وأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا مع البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، لتحديد خريطة المباريات الودية خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

ويرغب اتحاد الكرة فى التعرف على المدارس التى يفضل فيتوريا مواجهتها فى المرحلة المقبلة بعد التأهل لأمم أفريقيا 2023، سواء افريقية أو مدارس أخرى حتى يبدأ اتحاد الكرة التحرك لتوفير طلبات المدير الفنى.

على صعيد متصل، يفاضل روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، بين موعدين لانطلاق الدورى الجديد موسم 2023 - 2024، وهو ما سيحسمه المدرب البرتغالى خلال الأيام المقبلة، بالتنسيق مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويفاضل المدير الفنى للمنتخب بين انطلاق الدورى أواخر شهر أغسطس أو أول سبتمبر المقبلين، وفى حالة رغبته فى إقامة جولتين من الدورى الجديد قبل مواجهة إثيوبيا بتصفيات أمم أفريقيا لتجهيز اللاعبين، سينطلق الدورى أواخر أغسطس، أما فى حال عدم طلبه ذلك سينطلق الدورى فى سبتمبر.

ويرتبط منتخب مصر بمباراة أوائل شهر سبتمبر المقبل أمام اثيوبيا فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2023 ، والتى ضمن منتخب مصر التأهل لها رسميا بعد تصدره المجموعة الرابعة.