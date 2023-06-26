بمشاركة الأهلي ومانشستر سيتي.. السعودية تعلن موعد كأس العالم للأندية 2023 والمدينة المستضيفة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، والمدينة المقرر لها استضافة منافسات المسابقة الدولية.

وكان الأهلي قد تأهل لبطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه على حساب الوداد المغربي.

كما ضمن مانشستر سيتي الإنجليزي تأهله إلى كأس العالم للأندية 2023 في المملكة العربية السعودية، بعدما فاز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرافق السيتي والأهلي، كل من اتحاد جدة السعودي، أوكلاند سيتي النيوزلندي، أوراوا الياباني، بالإضافة لـ ليون المكسيكي بطل كونكاكاف، في انتظار فقط تحديد بطل أمريكا الجنوبية.

وقال الاتحاد السعودي، في بيان له اليوم الإثنين، إنه تحدد إقامة كأس العالم للأندية في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل من العام الجاري.

وكشف البيان عن إقامة المباريات في مدينة جدّة للنسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وأشار إلى أن ذلك جاء بعد زيارة رسمية قام بها وفد من مسؤولي الاتحاد الدولي إلى جدّة الأسبوع الماضي.