شكرا لقرائتكم خبر عن زد يفاوض الزمالك لتجديد إعارة ظهيره الأيسر بعد الصعود للدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفاوض مسئولو نادي زد مع نظرائهم فى الزمالك من أجل استمرار أحمد زكي، ظهير أيسر الفريق الأبيض، والذى كان معارا للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز فى الموسم المقبل.

وكشف مصدر داخل نادي زد أن تجديد إعارة أحمد زكي من الزمالك إلى زد مرهون بنجاح الإدارة البيضاء فى توفير بديل لأحمد فتوح، فى ظل اعتزال محمد عبد الشافي بنهاية الموسم الجارى، وغموض موقف عبد الله جمعة، بخلاف قلة خبرة حاتم سكر الظهير الأيسر الصاعد.

ودخل مسئولو نادي زد في مفاوضات مع عدد كبير من اللاعبين لتدعيم صفوفه في الدوري الممتاز، أبرزهم مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود وثلاثي إنبي محمد إسماعيلي ومحمد حمدي وعماد ميهوب المعار إليه من بيراميدز، وثنائي غزل المحلة أحمد الندري وأحمد ميهوب.

وصعد فريق زد إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة من دوري القسم الثاني وتربعه على قمة المجموعة الثانية برصيد 65 نقطة.