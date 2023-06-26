شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتأهل للدور الثاني فى بطولة باد همبورج للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت ميار شريف، بطلة التنس المصرية والمصنفة رقم 31 عالميا، إلى الدور الثاني في بطولة باد همبورج للتنس بعد فوزها على الألمانية آنا لينا فريدسام بمجموعتين بمجموعة بنتيجة 4-6, 6-4 , 7-5.

وكانت رابطة المحترفين للتنس قد أعلنت التصنيف الجديد للاعبين المحترفين والمحترفات والذي شهد تقدم ميار شريف بطلة التنس المصرية للمركز 31 عالميا برصيد 1266 نقطة .

وتمكنت ميار شريف المصنفة 31 عالميا التتويج بلقب بطولة فالنسيا بعد الفوز في النهائي على الإسبانية ريبيرا باسولس بمجموعتين دون رد جاءت نتائجهم 6-3 و 6-3 .

وتخطت ميار شريف إنجاز إسماعيل الشافعي رئيس اتحاد التنس المصري الحالي والذي وصل إلى المركز رقم 34 عالميا عام 1975 كأفضل ترتيب مصري في التاريخ كما حقق لقب بطولة ويمبلدون للشباب .