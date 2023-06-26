شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يعود للأهلي فى مواجهة البنك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود علي معلول، لاعب الأهلي، للمشاركة مع فريقه في مباراته القادمة أمام البنك الأهلي، بعدما غاب عن المشاركة فى مباراة فريقه الأخيرة مع منتخب السويس ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدف نظيف وصعد إلى دور الـ16 بالبطولة.

وفضل الجهاز الفني استمرار سياسة التدوير ومنح معلول راحة من المشاركة أمام منتخب السويس، ودفع بخالد عبد الفتاح في قيادة الجبهة اليسرى بدلا منه، على أن يكون جاهز للمشاركة في مباراة البنك الأهلي.

ولا يعاني علي معلول من أى إصابات، ولكن الجهاز الفني يفضل إراحته خشية من تعرضه للإجهاد أو الإصابات مع توالى ضغط المباريات.

ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على معالجة ظاهرة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى قبل مواجهة البنك الأهلى بالدوري الخميس المقبل، بعدما أهدر لاعبو الفريق العديد من الفرص السهلة في مباراة منتخب السويس مساء أمس بكأس مصر والتى حسمها الأحمر بهدف نظيف.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي التركيز في بطولة الدوري، التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويحتاج النادي الأهلي والذي يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول المسابقة برصيد 65 نقطة، بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، إلى الفوز في 4 مواجهات فقط من أصل 9 مباريات متبقية له في الدوري، من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة.

وتفصل 12 نقطة فقط، النادي الأهلي عن التتويج بدرع الدوري الذي غاب عن القلعة الحمراء خلال آخر موسمين، يمكن للأهلي حصدها من خلال الفوز في 4 مباريات فقط.