شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يدرس إعادة أحمد ياسر للتشكيل الأساسى للبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الاهلى، إعادة أحمد ياسر مهاجم الفريق للتشكيل الأساسى أمام الأهلى فى المواجهة المقبلة، عقب تألقه فى المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش بكأس مصر وإحرازه هدف التعادل لفريقه.

وتأهل فريق البنك الأهلى إلى دور الثمانية من عمر بطولة كأس مصر عقب الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء 8/7 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وشارك أحمد ياسر مع فريق البنك الاهلى هذا الموسم في 21 مباراة و تمكن من تسجيل 4 أهداف حتى الآن.

ومن المقرر أن يلاقى فريق البنك الاهلى نظيره الاهلى ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز و المقرر لها يوم الخميس المقبل الموافق 29 من الشهر الجارى و تقام على ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة التاسعة و النصف مساء .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات و التعادل في 11 مباراة و الهزيمة في 12 مباراة .