الكشف  عن رقم قميص كوليبالي بفريق الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف حساب الهلال السعودي منذ قليل ، عن رقم قميص كوليبالي بفريق الهلال السعودي بعد إنضمامه لقلعه الزعيم خلال فترة الميركاتو الصيفي .

ونشر حساب الهلال السعودي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عن رقم قميص كوليبالي بتغريدة قائلا:" وليبـالي".. يظهـر بالرقـم3.

وكان رحب حساب الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي بالدولي كوليبالي بعدما تعاقدات إدارة الهلال معه خلال فترة الميركاتو الصيفي قائلا:" قادمًا من الدوري الأقـوى في العالـم كوليبـالي ، الدولي السنغالي هـلالي.

حيث انهي الهلال السعودي “ الزعيم” إجرات التوقيع الرسمي مع الدولي خاليدو كوليبالي خلال فترة الميركاتو الصيفي .

عبر فهد بن سعد بن نافل عن كامل سعادته بالتعاقد الرسمي مع السنغالي كوليبالي .

تعاقدت إدارة الهلال السعودي مع كوليبالي لمدة 3 مواسم حتي نهايو موسم 2026 .

حيث أجرت مراسم التوقيع في مقر الهلال السعودي بالسعودية .

قام السنغالي خاليدو كوليبالي الوافد الجديد لصفوف فريق الهلال السعودي، بتوديع جماهير تشيلسي برسالة مؤثرة بعد رحيله عن البلوز .

ونشر السنغالي خاليدو كوليبالي رسالة عبر حسابة الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلا:" من لعبتي الأولى إلى الأخيرة ، كان لي شرف ارتداء هذه الشارة.

الموسم الماضي لم يكن هو الموسم الذي أردناه ، لكنني أود أن أشكر الجماهير والجميع في النادي على دعمكم.

أعلن نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل التعاقد رسميا مع النجم السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي وذلك لمدة ثلاثة مواسم حتي 2025-2026.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو للاعلان عن صفقة كوليبالى معلقا : " نواصل كتابة التاريخ معا ".

وقال كاليدو كوليبالي خلال الفيديو الذي نشر للاعلان الرسمي عن التعاقد معه : " أنا هنا مع من يصنع المجد حاضرا ومستقبلا ".

تفاصيل تعاقد الهلال مع كاليدو كوليبالي

وشهدت مراسم توقيع العقود مع كوليبالي مع إدارة الهلال السعودي مساء أمس الأحد حضور فهد بن نافل رئيس النادي والتي أقيمت بمقر النادي.

وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الأيام الماضية عن قيمة تعاقد الهلال مع كوليبالى والتي قدرت بمبلغ 24 مليون دولار.