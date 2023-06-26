تعرف على موقف حسين شكري مع الترسانة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه النيه داخل إدارة نادي الترسانة إلى تجديد الثقة في حسين شكري للاستمرار في منصبه كمديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم في الموسم القادم.

ويأتي ذلك بعدما قدم الترسانة نتائج جيده تحت قياده الموسم الماضي حيث لم يهزم على مدار سبع مباريات الذي تولى فيهم المسئولية.

ومن المنتظر أن يعلن نادي الترسانة تجديد الثقة في حسين شكري خلال الأيام المقبلة.

وكان 50 نادي من الاندية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم بطلب لعقد جمعية عمومية غير عادية وفقا للائحة النظام الأساسي اعتراضا على قرار مجلس ادارة اتحاد الكرة بإقامة دوري المحترفين للقسم الثاني

وحضر اليوم رؤساء واعضاء مجالس إدارات الاندية إلى مقر اتحاد كرة القدم لتقديم طلبات عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عاديه الذي ينعقد بطلبات 34 نادي

وتسلم اتحاد الكرة الخطابات ال50 اليوم في حضور الاندية التي طلبت الغاء دوري المحترفين الذي قرره مجلس إدارة اتحاد كرة القدم والذي اعترضت عليه الاندية

وكانت الاندية اجتمعت امس وقررت التوجه اليوم لاتحاد الكرة لتقديم الطلبات الرسميه.

وأعلن اتحاد الكرة إقامة جمعية عمومية غير عاديه يوم 6 يوليو المقبل.



زد يزاحم الزمالك على ضم نجم الترسانة



دخل نادي زد في مفاوضات لضم لاعب نادي الترسانة في الدوري الممتاز ب، حيث يرغب الفريق في دعم صفوفه بعد الصعود للدوري الممتاز، ليزاحم نادي الزمالك على ضم اللاعب.

يرغب نادي الزمالك في دعم مركز الظهير الأيسر تحسبًا لرحيل أحمد فتوح في الفترة المقبلة، كما يعمل على الدعم في تلك الجهة بسبب ابتعاد عبدالله جمعة عن المشاركة منذ فترة طويلة.

دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع اللاعب يسري وحيد الظهير الأيسر لفريق نادي الترسانة، والذي تم الاستقرار عليه ضمن قائمة المطلوبين لتدعيم الجهة اليسري في القلعة البيضاء.

تسعى إدارة نادي زد لتكوين فريق مميز من اللاعبين اصحاب الخبرات ولاعبين شباب مميزين، لتكوين فريق قوي قادر على منافسة الأهلي والزمالك وأندية الدوري الممتاز لتحقيق البقاء بعد نهاية الموسم الأول.

يفاوض نادي الزمالك الظهير الأيسر لنادي الترسانة اللاعب يسري وحيد بالإضافة إلى اللاعب محم حمدي لاعب نادى انبى، والذي دخل ضمن اهتمامات القلعة الحمراء لإيجاد بديل مناسب لعلي معلول، الى جانب عدد اخر من اللاعبين.



