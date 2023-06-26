موسيماني: الأهلي يعرف كيف يفوز بدوري أبطال إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي السابق والوحدة الإماراتي الحالي، عن أن القلعة الحمراء تعرف كيف تفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد وصول عدد تتويج الفريق الأحمر لـ 11 بطولة.

وأوضح صاحب الـ 57 عامًا أن صن داونز لم يتلاعب بمباراته أمام الهلال السوداني، ولعب المباراة بجدية أكثر، لذلك منح المارد الأحمر فرصة كبيرة للصعود.

بينما تحدث عن الحالة التي كان عليها مواطنه بيرسي تاو عندما كان مديرًا فنيًا للفريق الأحمر، حيث أشار إلى أن كثر الإصابات هي التي جعلته يعاني من تراجع مستواه.

وأكد على أن تاو كان لديه احباط في فريقه السابق برايتون الإنجليزي بسبب عدم المشاركة، لذلك نصحته بالعودة لإفريقيا من أجل المشاركة في دوري الأبطال وكأس العالم للأندية.

موسيماني: بيرسي تاو تعرض للاحباط في برايتون

تحدث موسيماني في تصريحات نقلتها صحيفة "Sowetan Live" الجنوب إفريقية؟، فقال: "بيرسي تاو كان محبط بشدة في برايتون، بسبب عدم المشاركة في المباريات".

وأضاف:"وجهت نصيحة لتاو يإنه يستطيع اللعب في دوري أبطال إفريقيا، كأس العالم للأندية، وهو ما تمكن من فعله، فذلك لم يستطع تحقيقه في إنجلترا، كما حرصنا على تخفيض راتبه السنوي، لكن الأهلي قدم له عقدًا مناسبًا".

بينما تطرق للحديث عن وصول الأهلي للبطولة الـ 11 له في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، فقال: "الفريق يعرف جيدًا كيف يفوز بدوري الأبطال، حتى عندما كنت هناك، صعدنا كـ مركز ثاني في مرحلة المجموعات لكن في المراحل النهائية، كنا أكثر حسمًا".

بينما تحدث عن عدم تلاعب صن داونز في نتيجة مباراة الهلال بدور المجموعات، والتي أنتهت بالتعادل 1/1، مما أعطي الأهلي فرصة للتأهل، فقال: "لدي تفهم واضح في أنهم لم يرغبوا في التلاعب بنتائج المباريات، لذلك لعبوا بأدائهم المعتاد".

وأكمل تصريحاته: "صن داونز افتقدوا الحذر في مباراة الإياب أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال".

وأضاف المدرب الجنوب إفريقي:"هناك مباريات يجب أن تلعب خلالها بأسلوب هجومي وخطوط مفتوحة، لكن يجب أن تلعب بأسلوب دفاعي أكثر في مباريات أكثر، فعلى سبيل المثال عندما أحرز مانشستر سيتي هدفه أمام إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، استخدم جوارديولا كايل ووكر لإغلاق أكثر لخط الدفاع وتأمين النتيجة".

الجدير بالذكر أن موسيماني نجح في قيادة الأهلي للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين والسوبر الإفريقي مرتين، والحصول على برونزية كأس العالم للأندية مرتين أيضًا.