رودريجو يحلم باللعب بجوار نيمار بـ صفوف ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح رودريجو جوس، عن أنه يرغب في مزاملة مواطنه نيمار جونيور في ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، حيث أبدى اللاعب اعجابه الشديد بقدراته الفنية والمهارية.

وأصبح نيمار جونيور على أعتاب الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد الغضب الكبير من الجمهور العاصمي بسبب كثرة الإصابات التية يعاني منها اللاعب طوال فترة تواجده داخل البي أس جي.

وكشف موقع "فوت ميركاتو" عن أن رودريجو يحلم بمجاورة نيمار في ريال مدريد، بعدما أعلن في أحد البرامج الرياضية والذي يحمل عنوان "النادي الرياضي" عن أن اللاعب الذي يرغب في مزاملته هو نيمار جونيور، مشددًا على عشقه لطريقة لعب نجم البي أس جي ومهاراته الفنية.

نيمار يكشف عن النادي الذي يحلم باللعب له

في سياق متصل، أوضح نيمار كشف نيمار عن أنه يحلم بالعودة مرة أخري للعب ضمن صفوف سانتوس البرازيلي خلال المستقبل، مشيرًا إلى أن هذا لن يتحقق خلال الفترة الحالية لكنه سيكون في المستقبل.

قال نيمار جونيور في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "لدي رغبة شديدة وحلم باللعب لسانتوس والعودة مرة أخري للدوري البرازيلي".

وتابع:"أحلم بأن يحدث ذلك يومًا ما، لكن لا نعلم ما تخبئه لنا كرة القدم، فالساحرة المستديرة تعد صندوق مفاجآت".

فيما تحدث عن اقتراب أنشيلوتي من تدريب المنتخب البرازيلي، فقال: "المدرب الإيطالي رجل فاز بكل شيء في كرة القدم، لذلك هو عبقري في اللعبة، كما لدي قناعة بأنه سيعلمنا الكثير إذا تولى قيادة البرازيل".

نيمار مهدد بالرحيل عن باريس سان جيرمان

يترقب نيمار جونيور مستقبله مع باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة، بعد التقارير التي خرجت خلال الاَونة الأخيرة حول اتجاة إدارة فريقه في الاطاحة باللاعب خلال الميركاتو الحالي.

ويعني نيمار جونيور من إصابات كثيرة خلال فترة تواجده مع باريس سان جيرمان، مما جعل جمهور الفريق الباريسي يطالب الإدارة برحيل اللاعب في أقرب وقت.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان منفتح على قرار رحيل الدولي البرازيلي، لكن العروض المقدمة للاعب ضعيفة ولا تتناسب مع القيمة المالية الكبيرة التي جاء بها اللاعب من برشلونة في صيف 2017.

وأشارت إلى أن رحيل اللاعب عن البي أس جي أصبح مسألة وقت ليس إلا لكن بقاؤه في الفريق بسبب عدم وصول عرض مالي قوي للإدارة الباريسية.