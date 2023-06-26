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اتحاد الكرة يشكر الأولمبية ويكشف سر الاعتذار عن دورة الألعاب الأفريقية (مستندات)

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ياسر رشاد - القاهرة - أرسل اتحاد كرة القدم خطاب رسمي اليوم إلى اللجنة الأولمبية المصرية بقرار الاعتذار عن عدم المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية الثانية المقرر إقامتها في مدينة الحمامات بتونس خلال الفترة من 26 يونيو حتى 1 يوليو العام الجاري.

وجاء نص خطاب اتحاد الكرة الذي أرسل للجنة الأولمبية المصرية : 

الموضع: الاعتذار عن المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الثانية بمدينة الحمامات بتونس. 

يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بخالص الشكر والتقدير للجنة الأولمبية المصرية الموقرة لدعم المنتخبات الوطنية في الدورات الأولمبية وبخاصة دعم منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية لمشاركته في دورة الألعاب الأفريقية الثانية بتونس. 

خطاب اتحاد الكرة المصري

ولكن يرجي العلم أنه تعذر على الاتحاد المصري إيجاد رحلات طيران لدولة تونس في المواعيد المناسبة حتى يتثنى للمنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية المشاركة في البطولة المذكورة أعلاه.

لذى يرجى العلم أن المنتخب المصري لكرة القدم الشاطئية لن يتمكن من المشاركة في البطولة المذكورة لتعذر حجز رحلات طيران وذلك ليضق الوقت. 

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خطاب اللجنة الأولمبية

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قد أرسل خطاب سابق للواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بتفويضه لرئاسة بعثة مصر في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية في تونس والتي اعتذرت اللجنة الأولمبية المصرية عن المشاركة فيها لعدم الجدوى الفنية في الفترة الحالية وترشيدا للنفاقات وذلك في إطار التعاون المتبادل بين اللجنة الأولمبية المصرية وجميع الاتحادات .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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