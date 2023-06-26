ليفربول يتحرك للتعاقد مع نجم ساوثهامبتون الشاب

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى نادي ليفربول الإنجليزي اهتمامه بضم اللاعب الشاب روميو لافيا نجم الفريق الصاعد، ساوثهامبتون، في فترة الانتقالات الميركاتو الصيفي الحالي.

وقرر ليفربول اقتحام سباق التعاقد مع روميو لافيا في ظل رغبة آرسنال بضم اللاعب الشاب أيضًا في فترة الميركاتو الصيفي.

بدأ ليفربول مفاوضاته مع نادي ساوثهامبتون من أجل التعاقد مع اللاعب لافيا صاحب الـ19 عاما من أجل تدعيم صفوف الريدز.

وطالب ساوثهامبتون مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني للموافقة على الاستغناء عن لافيا في الميركاتو الصيفي الحالي، لكن ليفربول سيحاول أن يقلل الرقم المطلوب لضم اللاعب الشاب.

وشارك لافيا في 34 مباراة في كافة المسابقات في الموسم الماضي مع ساوثهامبتون وأحرز هدف وحيد في مباراة فريقه أمام تشيلسي.

وكان ليفربول أعلن عن تعاقده بشكل رسمي مع الأرجنتيني ماك آليستر مقابل 35 مليون إسترليني، قادما من صفوف نادي برايتون ألبيون الإنجليزي.



هدف صلاح الأفضل في موسم ليفربول



فاز النجم الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل هدف في الريدز في الموسم المنصرم 2022-2023.

وحصد هدف الدولي محمد صلاح مع ليفربول في شباك مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، جائزة أفضل هدف في ليفربول.

وكان ليفربول رشح هدفين لصلاح ضمن جائزة الأفضل في النادي الإنجليزي، الأول هدفه في السيتي، والثاني كان هدفه في شباك توتنهام، لكن أحتل المركز العاشر في ترتيب أفضل أهداف الريدز في الموسم المنقضي.

هدف محمد صلاح المتوج بجائزة الأفضل في ليفربول، جاء بعد تمريرة مميزة من الحارس البرازيلي أليسون بيكر، للدولي صلاح الذي ذهب بالكرة منفردا، وسدد الكرة داخل شباك السيتي.

وكان صلاح توج بجائزة أفضل هدف في ليفربول في الموسم قبل الماضي 2021-2022، وكان في شباك مانشستر سيتي أيضا، والذي حصد هدف الموسم أيضا في الدوري الإنجليزي حينها.

ولعب "مو" في الموسم الماضي مع ليفربول 51 مباراة بقميص الريدز، أحرز خلالهم 30 هدفا وصنع 16 هدفا آخر.



ليفربول يحذر الدوري السعودي من التفاوض مع صلاح

يواصل صندوق الاستثمار السعودي التعاقد مع نجوم عالميين لدعم مسابقة الدوري السعودي خلال الموسم الجديد، بعد التعاقدات الكبيرة خلال الفترة الماضية.

ونجح الدوري السعودي في استقطاب عدد من النجوم، حيث ضم اتحاد جدة الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، كما أصبح المغربي حكيم زياش على أعتاب النصر، بجانب المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي للهلال، وإدوارد ميندي لأهلي جدة.

كشفت صحيفة "عكاظ"، أن محمد صلاح أصبح مطمع عدد من الأندية السعودية الكبيرة، للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وشددت على أن مسؤولين في صندوق الاستثمار السعودي طالبوا إداراتي الهلال والنصر بتكثيف المفاوضات مع الدولي المصري لضمه خلال الفترة المقبلة، في ظل الشعبية الجارفة التي يمتلكها اللاعب في العالم.



