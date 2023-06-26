موسيماني: طالبت ضم بيرسي تاو للأهلي بسبب عقليته القوية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي السابق، والوحدة الإماراتي الحالي، أنه أمر إدارة المارد الأحمر بالتعاقد مع بيرسي تاو بسبب عقليته القوية.

ونجح بيرسي تاو في التألق مع الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية، بعدما ساهم في تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي.

وأوضح، أن الجنوب أفريقي يمتلك عقلية مرنة للغاية، لذلك لا يحتاجني من أجل التألق، فقد تألق في الدوري البلجيكي والإنجليزي عندما كان محترفًا هناك.

وكشف أن اللاعب كان يعاني من إصابات كثيرة ومتكررة، حيث كان يلعب مباراتين وبعد ذلك يُصاب، لكن في الوقت الحالي أصبح متألقًا مع الأهلي بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها.

موسيماني: بيرسي تاو يمتلك عقلية قوية ومرنة:

قال موسيماني، مدرب الوحدة الإماراتي الجديد، في تصريحات نشرتها صحيفة "Sowetan Live" الجنوب إفريقية، حيث قال: "بيرسي تاو لديه مرونة عقلية كبيرة، فهو لا يحتاجني للتألق، نجح في التألق في الدوري البلجيكي والإنجليزي بدوني".

وأضاف موسيماني: "اللاعب كان يعاني من إصابات متكررة وكثيرة، حيث كان يخوض مباراتين مع الفريق، بعد ذلك يُصاب".

وتابع: "بيرسي تاو كان على هذا الحال لمدة تخطت الموسم الكامل، لكن بمجرد أن تعافى تمامًا من الإصابة التي تعرض لها أصبح لائقًا بشكل كبير".

بينما علق على مدى نجاح بيرسي تاو مع الأهلي، فقال: "لم يكن هناك أي شك في أنه سينجح مع الأهلي، لقد تعاقدت معه لأنني أعرف كم هي عقليته القوية".

وكان الأهلي تعاقد مع الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو قادمًا من برايتون الإنجليزي في صفقة وصلت قيمتها لـ3 ملايين يورو، بعدما أصر موسيماني، المدير الفني للأهلي السابق، على التعاقد معه.

ونجح بيتسو موسيماني في قيادة الأهلي عندما كان مديرًا فنيًا للفريق في التتويج ببطولتي دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وبرونزية كأس العالم للأندية، كما وصل لنهائي دوري الأبطال النسخة قبل الماضية، لكنه خسر اللقب أمام الوداد المغربي 2/0.

واستطاع الأهلي في استعادة لقب الشامبيونزليج الأفريقي خلال النسخة الحالية، بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3/ 2 بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.