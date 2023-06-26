نجم لاتسيو على رادار أهلي جدة

ياسر رشاد - القاهرة - تبحث إدارة نادي أهلي جدة السعودي، عن إبرام صفقة قوية من الدوري الإيطالي، من أجل دعم صفوف خط الوسط في الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

أشارت التقارير الصحفية السعودية، أن مفاوض نادي أهلي جدة قرر وضع اللاعب لويس ألبيرتو نجم لاتسيو الإيطالي ضمن خيارات النادي السعودي، من أجل دعم خط وسط الفريق.

وأقترب نادي أهلي جدة من التعاقد مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي قادما من صفوف تشيلسي الإنجليزي، بالإضافة للنجم البرازيلي روبيرتو فيرمنيو نجم ليفربول السابق.

ويستهدف نادي أهلي جدة الصاعد من جديد إلى الدوري السعودي للمحترفين، التعاقد مع أكثر من نجم عالمي بعد صعوده.

ويرغب مسؤولو الأندية السعودية في استقطاب نجوم العالم، بعدما نجح النصر في ضم كريستيانو رونالدو في يناير الماضي، والاتحاد نجح في التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، ومواطنه نجولو كانتي، بينما ضم الهلال ، اللاعب البرتغالي روبن نيفيز قادما من صفوف ولفرهامبتون، وخاليدو كوليبالي من تشيلسي.





إدوارد ميندي يتوصل للإتفاق مع أهلي جدة

ارتبط اسم السنغالي إدوارد ميندي بالانضمام للأهلي السعودية خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي في ظل دعم الفريق عند وصولة الفريق لدوري الأضواء مرة أخري .

كشف الصحفي البريطاني الموثق بالسوق الانتقالات العالمية بسكاي سبورت ، تفاصيل صفقة إدوارد ميندي لأهلي جدة السعودي .

ونشر فابريزيو رومانو عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلا :" فهم توصل تشيلسي إلى اتفاق شفهي كامل مع الأهلي السعودي لبيع إدوارد ميندي".

وافق مندي على الشروط الشخصية مع الأهلي في صفقة مدتها ثلاث سنوات ، كما كشف الأسبوع الماضي، ويجب فحص العقود ، ثم توقيعها إذا سارت الأمور على النحو المخطط له.

أبدى الحارس السنغالي إدوارد ميندي لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، موافقته على الانتقال إلى صفوف أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويأتي سعى نادي النصر للتعاقد مع نجم إنتر ميلان، في ظل السياسات الجديدة التي وضعتها المملكة العربية السعودية للارتقاء بمنظومة كرة القدم وفقا لرؤية 2030.

ويكثف أهلي جدة مفاوضاته لضم صفقات من العيار الثقيل بعد عودته مرة أخرى إلى دوري المحترفين السعودي، حيث يسعى النادي إلى اعتلاء منصات التتويج مرة أخرى لمصالحة جماهيره بعد الهبوط الكارثي في الموسم الماضي لدوري يلو.