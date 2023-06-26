إنبي يكتشف المواهب المميزة وشروط اختيار الناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عماد جابر رئيس قطاع الناشئين بنادى إنبى ، أن إختبارات الناشئين ، التى تجرى حاليًا بملاعب النادى ، كشفت عن العديد من المواهب المميزة ،مشيرا إلى أن الاختبارات تجري وسط شفافية تامة ، فى ظل التعاون المميز مع الخبراء الأجانب طوال فترة إختبارات " التصفيات النهائية للنادى ".

اختبارات النشء بإنبي

وقال جابر، إن الاختبارات ستتيح فرصة إكتشاف المواهب المميزة بشكل أوسع وأشمل من الناحية الفنية والبدنية .

وكان جابر قد حرص خلال الأيام الماضية على عقد إجتماعات بأعضاء اللجان الفنية للإختبارات بالإضافة للتنسيق المستمر مع الخبراء الأجانب ، حيث تمثلت تلك الإجتماعات حول ضرورة عدم فرض أى أحكام سريعة على اللاعبين الذين يخضعون للاختبارات.

بالإضافة لمنح كل المختبرين وقت كاف لإظهار قدراتهم وإثبات مدى جدارتهم فى إجتياز تلك الاختبارات فى ظل وجود مدرسة برتغالية متميزة تسعى لإكتشاف أبراز المواهب بجانب الخبرات الفنية لمدربى النادى .

وأكدأحمد سمير بيبو المدير الفنى لقطاع البراعم بنادى إنبى أن الإختبارات الخاصة بالبراعم والتى تبدء من سن 5 سنوات هدفها تكوين قاعدة قوية من اللاعبين الصغار الذين يتم تأسيسهم بشكل مميز، يستند عليها النادي فيما بعد.

وأوضح بيبو أن تسجيل الأهداف أثناء الاختبارات لا يعني تميز اللاعب، لأن المدربين يبحثون عن اللاعب المميز من حيث الفكر والمهارة والسرعة والتحركات، وأن تكون لديه شخصية قوية ويمكنه اتخاذ قرار التصويب أو التمرير أو القيام بمهارة معينة في الوقت الصحيح، كما أن اللاعب الذي يحتفظ بالكرة لوقت كبير الذي لا يساعد زملاءه في الفريق يصعب الاعتماد عليه.