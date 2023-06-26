أبرز غيابات الزمالك في مباراة غزل المحلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الزمالك نظيره غزل المحلة مساء غد الثلاثاء في المباراة التي تقام على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

الرابطة الأندية المصرية المحترفة

أعلنت إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة بتأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة لمدة ساعه واحدة ، حيث قامت بتعديل موعد مباراة الفريق أمام نظيره الزمالك حيث تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة و النصف مساء بدلا من الساعة الثامنة و النصف مساء ضمن مباريات الجولة الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز و التي سوف تقام يوم الثلاثاء الموافق 27 / 6 / 2023 .

قائمة مباراة غزل المحلة لمباراة الزمالك

حراسة المرمى .. عمرو شعبان ، محمود الحضرى ، أحمد ميهوب .

خط الدفاع .. أحمد رضا ، محمود علاء ، محمد جابر ، السيد الشبراوى ، طارق سامى ، إيهاب سمير ، محمد بازوكا ، هانى عادل ، معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، أحمد وجيه .

خط الوسط .. أحمد الشيخ ، خالد الاخميمى ، إبراهيم عايش ، حميد ماو ، أحمد النادرى ، كريم مصطفى .

الهجوم .. حازم مرسى ، تشارلز باسى ، جبريل أوريك ، عاطف حكيم.

غيابات الزمالك لمباراة غزل المحلة

من المتوقع ان تشهد قائمة الزمالك العديد من الغيابات في لقاء غزل المحلة من حسام عبد المجيد، ومحمد طارق، وحاتم سكر، لتواجدهم مع المنتخب الأولمبى، ومحمود حمدى "الونش"، ومحمد عبد الشافى، وعبد الله جمعة للإصابة، ويوسف أسامة نبية و سيف فاروق جعفر للإيقاف من قبل الإدارة .

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

تبدأ مباراة الزمالك وغزل المحلة مساء غد الثلاثاء في تمام الساعة 9 والنصف مساء بتوقيت القاهرة ، و10.30 بتوقيت المملكة العربية السعودية .

منح المدرب الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات فنية خاصة للاعب محمود شبانة مدافع الفارس الأبيض، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة في مقر النادي.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق غزل المحلة المقبلة في الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل المقبل الموافق 27 من شهر يونيو الجاري،

أوسوريو يجتمع بمحمود شبانه

وحرص الكولومبي اوسوريو على الاجتماع مع محمود شبانه خلال أداء الفقرة الخططية، ومنحه بعض التعليمات الفنية الخاصة بمركز قلب الدفاع.