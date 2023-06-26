يوفنتوس يحدد سعر بريمر أمام توتنهام

ياسر رشاد - القاهرة - أخطر نادي يوفنتوس الإيطالي، نظيره توتنهام هوتسبير، بسعر لاعبه المطلوب من أجل رحيله للدوري الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

أشارت التقارير الصحفية الإيطالية، أن نادي توتنهام يرغب بضم البرازيلي جليسون بريمر مدافع يوفنتوس، قبل بداية الموسم الجديد.

ويرى يوفنتوس بريمر لاعب مهم وقطعة ثمينة لا يريد بيعه، خاصةً أنه أنتقل لصفوف اليوفي في الصيف الماضي فقط.

وأخطر مسؤولو اليوفي، توتنهام بالمبلغ المطلوب من أجل الموافقة على بيع بريمر، وتقديم عرضا لا يقل عن مبلغ 80 مليون يورو، من أجل بدء الدخول في المفاوضات.

وحصد بريمر لقب أفضل مدافع في الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، وأنتقل لصفوف اليوفي في الصيف الماضي قادما من صفوف تورينو مقابل مبلغ 41 مليون يورو.



يوفنتوس يُعلن رحيل دي ماريا ونهاية رحلته مع النادي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي ، رحيل لاعبه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عن صفوف السيدة العجوز، بعد عدم توصل الطرفين لإتفاق لتمديد عقده.

ونشر نادي يوفنتوس على حسابه الرسمي على صفحة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر: شكرا دي ماريا".

كشفت تقارير صحفية عن إقتراب النجم الأرجنتيني الدولي أنخيل دي ماريا من العودة للدوري البرتغالي من جديد في الفترة المقبله، وحسم موقفه النهائي من عروض الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.

وتسيطر حالة من الغموض على مستقبل دي ماريا، خاصة بعد إعلان رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، وبات اللاعب مجانًا للتوقيع لأي فريق.

ويعد بنفيكا البرتغالي هو الفريق الأقرب للحصول على خدمات أنخيل دي ماريا في الانتقالات الصيفية المقبله، خاصة وأنه سيكون في صفقة انتقال حر، كما لديه عدد من العروض الأخرى من بينها الأندية السعودية والتي ستكون في منافسة شرسة مع الأندية البرتغالية بالتحديد فريق بنفيكا البرتغالي.

ومن المقرر أن يقدم فريق بنفيكا عرض قوي لإقناع اللاعب البرتغالي بالموافقة على العرض والعودة من جديد للنادي الذي لعب له في وقت سابق خلال الفترة من عام 2007 وحتى 2010.

ولعب دي ماريا مع بنفيكا من قبل في 76 لقاء، وتمكن من تسجيل 7 أهداف خلالها، ثم انتقل بعدها لريال مدريد وقضى معه 4 سنوات.