إشادة بتجربة إنبي في الاستعانة بخبراء أجانب في اختيار الموهوبين

ياسر رشاد - القاهرة - حرص مجلس إدارة نادى إنبي برئاسة أيمن الشريعي، على الإستعانة بخبراء أجانب من البرتغال خلال إختبارات الناشئين التي اختتمت اليوم" الإثنين" بالتنسيق مع إدارة قطاع الناشئين برئاسة عماد جابر ، والتى أقيمت بملاعب النادى على مدار ثلاثة أيام متواصلة ، لإنتقاء أفضل المواهب المميزة خلال الإختبارات ، تمهيداً لإنضمامها لقطاع الناشئين بالنادى.

قوة وحماس خلال اختبارات انبي للناشئين

خبراء أجانب:

وأكد رئيس تادي إنبي أيمن الشريعي، أن الخبراء يمتلكون سيرة ذاتيه مميزة فى التحليلات البدنية والفنية للاعبين ، مضيفاً بأن تلك الخطوة الهامة من شأنها الإستفادة القصوى من إختبارات النادى وضم أفضل العناصر المميزة ، لخدمة المنتخبات الوطنية مستقبلاً والفريق الأول وفي ظل وجود خبراء أجانب يمثلون إضافة لها مدلولها في الاختيار، وقد أشاد الكثيرون بفكرة وجود خبراء برتغاليين لهم رؤية في اختيار الموهوبين من النشء .

خطة عمل:

وقام عماد جابر بالتنسيق الكامل مع الخبراء الأجانب على وضع خطة عمل خلال الإختبارات مع وضع عدة معايير لاختيار اللاعبين سواء فى القياسات البدنية أو الفنية ، مع مراعاه عوامل القياسات لكل مرحلة سنية مختلفة ، وعلى رأسها السرعة الانتقالية وسرعة الأداء.

وشهدت إختبارات النادى خلال اليوم الأول إختبار ما يقرب من ألفى لاعب من مختلف الأعمار السنية بالإضافة لإقامة التصفيات النهائية لإختبارات المحافظات والتى أستمرت على مدار شهر بزيارة أكثر من 15 محافظة .

مواهب مميزة:

أكد عماد جابر رئيس قطاع الناشئين بنادى إنبى ، أن إختبارات الناشئين ، كشفت عن العديد من المواهب المميزة ،مشيرا إلى أن الاختبارات تجري وسط شفافية تامة ، فى ظل التعاون المميز مع الخبراء الأجانب طوال فترة إختبارات " التصفيات النهائية للنادى ".

وقال جابر، إن الاختبارات ستتيح فرصة إكتشاف المواهب المميزة بشكل أوسع وأشمل من الناحية الفنية والبدنية .

وكان جابر قد حرص خلال الأيام الماضية على عقد إجتماعات بأعضاء اللجان الفنية للإختبارات بالإضافة للتنسيق المستمر مع الخبراء الأجانب ، حيث تمثلت تلك الإجتماعات حول ضرورة عدم فرض أى أحكام سريعة على اللاعبين الذين يخضعون للاختبارات.

بالإضافة لمنح كل المختبرين وقت كاف لإظهار قدراتهم وإثبات مدى جدارتهم فى إجتياز تلك الاختبارات فى ظل وجود مدرسة برتغالية متميزة تسعى لإكتشاف أبراز المواهب بجانب الخبرات الفنية لمدربى النادى .

قاعدة قوية:

وأكد أحمد سمير بيبو المدير الفنى لقطاع البراعم بنادى إنبى أن الإختبارات الخاصة بالبراعم من سن 5 سنوات هدفها تكوين قاعدة قوية من اللاعبين الصغار الذين يتم تأسيسهم بشكل مميز، يستند عليها النادي فيما بعد.

وأوضح بيبو أن تسجيل الأهداف أثناء الاختبارات لا يعني تميز اللاعب، لأن المدربين يبحثون عن اللاعب المميز من حيث الفكر والمهارة والسرعة والتحركات، وأن تكون لديه شخصية قوية ويمكنه اتخاذ قرار التصويب أو التمرير أو القيام بمهارة معينة في الوقت الصحيح، كما أن اللاعب الذي يحتفظ بالكرة لوقت كبير الذي لا يساعد زملاءه في الفريق يصعب الاعتماد عليه.