أحمد أيوب : زيكو لاعب مختلف إضافة لأي فريق كبير

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود السابق عن حقيقة خلافه مع طارق مصطفى بمنتخب مصر وحديثة عن مصطفي زيكو .

صرح أحمد أيوب، المدير الفني السابق لفريق حرس الحدود، لم يحدث خلاف مع طارق مصطفى في فترة المنتخب الوطني.

أكد أحمد أيوب في تصريحات إذاعية في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت في قناة صدى البلد: لم يحدث خلاف طارق مصطفى لكن صراع بين الجماهير فقط، كنا نساعد حسام البدري وهدفنا مصلحة المنتخب".



أردف في تصريحاته الإذاعية: "لم يتم عرض حسام عاشور علينا في حرس الحدود، وتعاقدت مع أحمد شديد قناوي على مسؤوليتي".

زيكو

أشار "شعرت منذ فترة الاعداد أن زيكو لاعب مختلف، وقلت بأننا سنقدمه لمنتخب مصر، فهو إضافة لأي فريق كبير لأن لديه قدرات كبيرة ،وعن مفاوضات الأهلي مع زيكو: "على المستوى الرسمي لم يكن هناك تواصل، لكن القيعي سألني هل يناسب الأهلي أم لا وقلت له بأنه لاعب جيد".

في سياق مٌتصل ، اعتذر الكابتن احمد ايوب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم لفريق حرس الحدود عن الاستمرار كمدير فنى للفريق خلال الفترة القادمة.

ووجه أحمد أيوب الشكر لمجلس إدارة نادي حرس الحدود بكامل هيئته تحت قيادة اللواء عماد يماني رئيس النادي علي الثقة الكبيرة التي حظي بها متمينا التوفيق لناديه فيما هو قادم.

قبل مجلس إدارة حرس الحدود علي قبول الاستقالة مع توجيه الشكر للمدير الفني علي محاولاته الجادة رغم سوء التوفيق الذي حالفه خلال فترة توليه المسئولية.

كما قرر المجلس تكليف الكابتن محمد مكي بمهام المدير الفني وقيادة الفريق خلال الفترة القادمة.

فشل حرس الحدود في الحفاظ على آماله في التواجد بطولة الدوري المصري الممتاز ، وهبط إلى الدرجة الثانية مرة اخري.