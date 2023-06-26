شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة يجهز حميد ماو للمشاركة أساسيا أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الجهاز الفني لفريق غزل المحلة، بقيادة رضا شحاتة، لتجهيز التنزانى حميد ماو لاعب خط وسط الفريق للمشاركة أساسيا أمام الزمالك، بعد مشاركته في التدريبات الجماعية عقب العودة من بلاده بعد خوض التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز الثلاثاء 27 من الشهر الجارى، باستاد القاهرة الدولى فى التاسعة والنصف مساءً.

ويخوض حاليا لاعبو فريق غزل المحلة معسكرا مغلقا لمدة 48 ساعة بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمواجهة الزمالك، وذلك لتجنب الإرهاق وزيادة التركيز.

واستقر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة أسامة خليل، على رصد مكافأة خاصةو للاعبين للفوز على الزمالك وضمان البقاء فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل.

وأخطرت رابطة الأندية المصرية المحترفة نادى غزل المحلة بتعديل موعد مباراة الفريق أمام نظيره الزمالك، حيث تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بدلا من الساعة الثامنة و النصف مساء، ضمن مباريات الجولة الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتي سوف تقام يوم الثلاثاء الموافق 27 / 6 / 2023.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى مثلها والخسارة فى 15 مباراة.