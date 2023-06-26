شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات خاصة من كولر مع لاعبي الأهلي بسبب حالة التراخي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على معالجة أزمة التراخي التى ظهرت على أداء لاعبي الفريق الفترة الأخيرة، خاصة فى مباراة منتخب السويس ببطولة كأس مصر.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب السويس، "حاولت طول الفترة الماضية منع حدوث حالة تراخ للاعبين، ولكن هناك بعض اللاعبين شاركوا لفترات طويلة، وأداء اللاعبين لم يكن كله مثل بعضه ومنهم من حصل على راحة ومنهم من لم يحصل على راحة، ولا نزال متأثرين بفرحة الفوز بدوري الأبطال وهذا أثر على الأداء وقد يحدث ألا يكون اللاعب في يومه، وأحيانا لا يؤدي اللاعب بنسبة 100 أو يكون في كامل مستواه".

ويرغب كولر في إبعاد لاعبي الأهلي عن العوامل الخارجية التي تسبب في غياب تركيز اللاعبين، في ظل تأثرهم بفرحة الفوز بدوري أبطال إفريقيا والنجاحات التي حققها اللاعبين في الفترة الأخيرة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويحتاج النادي الأهلي والذي يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول المسابقة برصيد 65 نقطة، بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، إلى الفوز في 4 مواجهات فقط من أصل 9 مباريات متبقية له في الدوري، من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة.

وتفصل 12 نقطة فقط، النادي الأهلي عن التتويج بدرع الدوري الذي غاب عن القلعة الحمراء خلال آخر موسمين، يمكن للأهلي حصدها من خلال الفوز في 4 مباريات فقط.