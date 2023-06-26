شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تنهي إجراءات مشاركة بعثة مصر فى دورة الألعاب العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، إجراءات سفر بعثة مصر للمشاركة في دورة الألعاب العربية المقرر إقامتها فى الجزائر خلال الفترة من 5 حتى 15 يوليو المقبل، والتي تشارك فيها مصر ببعثة رمزية فى رياضات ألعاب القوى ورفع الأثقال فقط.

ويغادر وفد مقدمة البعثة الإدارية الجمعة 30 يونيو الجاري لحضور اجتماعات تسجيل البعثة واستلام مقرات الإقامة وتنظيم مواعيد التدريبات للبعثة المشاركة وتذليل أى عقبات متعلقة بالبعثة قبل الوصول للجزائر.

وقرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية إسناد رئاسة البعثة محمد عبد المقصود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد رفع الأثقال. ويغادر الفوج الأول لبعثة مصر يوم 2 يوليو المقبل ببعثة ألعاب القوى ثم الفوج الثاني يوم 9 يوليو ببعثة رفع الأثقال.

وتابع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ترتيبات تجهيز البعثة للمغادرة والمشاركة في دورة الألعاب العربية من خلال التواصل مع محمد عبدالمقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال والدكتور سيف شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوى لتذليل كافة العقبات للبعثة المغادرة في إطار التعاون المثمر بين اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والذي يحقق نجاحات كبير في الفترة الحالية.

وقرر المهندس هشام حطب الاجتماع بالبعثة المشاركة في دورة الألعاب العربية بالجزائر قبل المغادرة من أجل التأكيد على أهمية مشاركة مصر في أي حدث رياضي وأنه بالرغم من المشاركة بعثة رمزية لضرورة تواجد مصر في جميع المحافل الأقليمية والعربية إلا أن البعثة المشاركة تشارك للمنافسة على الميداليات ورفع راية مصر عالية.

وانهى مسئولو اللجنة الأولمبية المصرية الاجراءات في وقت قياسي نظرا لضيق الوقت وعدد من الاجراءات الخاصة بالحصول على التأشيرات وإجراءات تسجيل البعثة المشاركة في دورة الألعاب العربية.

وتتكون بعثة ألعاب القوى من اللاعبين مصطفى عمرو في دفع الجلة وإسراء عويس في الوثب الطويل وإيهاب عبدالرحمن في رمي الرمح ومصطفى الجمل في رمي المطرقة بينما تشارك بعثة رفع الأثقال باللاعبين أمل توفيق في منافسات وزن 49 كجم ودينا بركات في منافسات 71 كجم وشمس أحمد في منافسات وزن 81 كجم وشيماء خالد في منافسات +81 كجم.