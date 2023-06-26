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تشكيل الاتحاد السكندرى أمام سموحة فى نصف نهائي كأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا تشكيل فريقه في مباراته أمام الاتحاد السكندري، المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم، فى نصف نهائي كأس الرابطة، وجاء كالتالي :

حراسة المرمى: محمد بسام.

الدفاع: أحمد رمضان - رجب نبيل - أحمد هاني - محمد شكري.

الوسط: محمد توني - محمد إبراهيم - محمد عادل.

الهجوم: ميدو جابر - صلاح محسن - محمد عنتر.

ويجلس على مقاعد البدلاء: إسلام ريشة - محمود البدري - سيف تقا - محمد ناصف - جاسيتس أرثر - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - إبراهيم إيولا.

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي :

المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: هشام صلاح - خالد صبحي – محمود علاء – صبري رحيل

الوسط: خالد الغندور – ساليفو مورو – عمار حمدي

الهجوم: أحمد عادل – مابولولو – إبراهيم حسن.

وينتظر فريق المصري الفائز من الاتحاد وسيرامكيا في نهائي كأس الرابطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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