شكرا لقرائتكم خبر عن تاو وعبد المنعم يعودان لقائمة الأهلى أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الثنائي بيرسي تاو ومحمد عبد المنعم، لاعبا الأهلي، لقائمة فريقهما في مباراته ضد البنك الأهلي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وفضّل الجهاز الفني للأهلي استبعاد الثنائي تاو وعبد المنعم من قائمة مباراة الأهلي ضد منتخب السويس في كأس مصر، من أجل إراحتهما في ظل ضغط المباريات وطول فترة الموسم الحالي.

ويحتاج النادي الأهلي والذي يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول المسابقة برصيد 65 نقطة، بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، إلى الفوز في 4 مواجهات فقط من أصل 9 مباريات متبقية له في الدوري، من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة، وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة.

وتفصل 12 نقطة فقط، النادي الأهلي عن التتويج بدرع الدوري الذي غاب عن القلعة الحمراء خلال آخر موسمين، يمكن للأهلي حصدها من خلال الفوز في 4 مباريات فقط.