شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى هجومى جديد فى قائمة الزمالك لمواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة غزل المحلة، المقرر لها مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - السيد عطية.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

وشهدت القائمة ضم ثنائى من الشباب فى مركز الهجوم وهو علي ياسر ومحمد صلاح ذكي.

يدخل المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 53 نقطة، حصدها من 30 مباراة، حقق الفوز في 15، وتعادل في 8، وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 44 هدفا، وسكنت شباكه 28 هدفا، فيما يحتل المحلة المركز السادس عشر، برصيد 32 نقطة، حصدها من 31 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل في 8 وخسر 15، وسجل لاعبوه 25 هدفا، وسكنت شباكه 43 هدفا.