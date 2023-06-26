صلاح محسن يقود تشكيل سيرامبكا أمام الاتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن حلمي طولان ، تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في دور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة.

تشكيل سيراميكا أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد ابراهيم - محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر

خط الهجوم: صلاح محسن.

دكة البدلاء

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

إسلام ريشة - محمود البدري - سيف تقا - محمد ناصف - جاستيس ارثر- محمود نبيل - محمد عنتر - عبد الرحمن بودي - ابراهيم ايولا.

موعد المباراة

تبدأ مواجهة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا، في الثامنة ونصف من مساء اليوم الإثنين، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتُنقل مباراة سيد البلد وسيراميكا عبر قناة أون تايم سبورت 1.

في سياق متصل، كشفت لجنة الحكام المصرية عن تعيين الحكم وائل فرحان لقيادة مباراة الاتحاد السكندرى وسيراميكا تحكيميًا قبل نهائى كأس الرابطة باستاد القاهرة الدولى.

طاقم الحكام الذي يدير المباراة

يضم الطاقم كل من:

وائل فرحان حكم ساحة، ويعاونه أسامة السيد وحاتم علام مساعدان، وعمرو رمضان حكم رابع، وخالد الغندور حكمي فيديو ومحمد عبد الحافظ مساعد فيديو.

فيما أعلن الصربي زوران عن قائمة سيد البلد لموقعة سيراميكا، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان، صبحي سليمان، عمرو خليل

الدفاع : محمود علاء، صبري رحيل، خالد صبحي، مصطفى إبراهيم، السيد سالم، هشام صلاح، محمد الصالح

الوسط : محمود عبدالعزيز، إسلام عبد النعيم، خالد الغندور، محمد فارس، ناصر ناصر، عمار حمدي، محمد محمود، مورو ساليفو.

خط الهجوم : إبراهيم حسن،أحمد عادل ميسي، مابولولو، أوستن أموتو

وشهدت قائمة الاتحاد غياب كل من: فارس السيد، عبدالغني محمد، فوزي الحناوي، كازيتو، عموري، أحمد فهد، حمدين، أحمد عيد.

في نفس السياق، نجح المصري البورسعيدي في حجز بطاقة التأهل لنهائي كأس رابطة المحترفين على حساب فريق فيوتشر بعد التغلب عليه بنتيجة 3-1 في ركلات الترجيح.

ووصل الفريقان لركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت اليوم على استاد برج العرب في الإسكندرية لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة.

ومن المقرر أن يواجه المصري الفريق الفائز من مباراة الاتحاد وسيراميكا لمواجهته في المباراة النهائية.