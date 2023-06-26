حقيقة سفر بيريز لـ فرنسا لإنهاء صفقة مبابي

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل ريال مدريد البحث عن التعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان مبابي قد أرسل خطابًا لناديه يؤكد من خلاله أنه لن يقوم بتفعيل البند الاختياري في عقده لموسم 2025.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قرر السفر لفرنسا خلال الساعات المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سفر رئيس ريال مدريد لفرنسا لا يتعلق بصفقة مبابي، حيث سيتواجد بيريز في حفل زفاف البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى الملكي.

وأوضحت أن حفل الزفاف سيكون في مدينة كان وليس في العاصمة باريس، ليسدل الستار على التكهنات التي ترددت حول سفر رجل الأعمال الإسباني لفرنسا من أجل انهاء صفقة مبابي.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن رئيس ريال مدريد سيتواجد في حفل كورتوا بجانب كل لوكا مودريتش، لاعب وسط الفريق، وكريم بنزيما، مهاجم الملكي السابق واتحاد جدة الحالي، وعدد من نجوم الميرينجي.

تطوارت صفقة مبابي وريال مدريد

يواصل مبابي الضغط على إدارة باريس سان جيرمان من أجل السماح له بالانتقال لريال مدريد والموافقة على عرض الملكي.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد تقدم بعرض للبي أس جي من أجل التعاقد مع مبابي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت إلى أن العرض المقدم من إدارة الملكي عبارة عن 200 مليون يورو قيمة الصفقة بجانب 50 مليون أخري كمتغيرات.

وأوضحت التقارير أن باريس سان جيرمان يتمسك باللاعب، خاصة وأن ناصر الخليفي يرى أن رحيل مبابي لريال مدريد يعد انتصار لفلرونتينو بيريز في هذا الأمر، مما يجعل القطري يجعل الأمر أكثر صعوبة.