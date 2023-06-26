رسمياً.. منتخب مصر يواجه تونس ودياً في سبتمبر

ياسر رشاد - القاهرة - توصل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام لإتفاق مع الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة وديع الجرئ على إقامة مباراة ودية تجمع الشقيقين منتخب مصر الأول مع المنتخب التونسي يوم 12 سبتمبر المقبل بالقاهرة.

وتأتي هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخبين للجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وحسم منتخبي مصر و تونس التأهل رسمياً إلى كأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إقامتها في يناير من العام المقبل 2024 بـ كوت ديفوار.

منتخب مصر يستعد لمواجهة مالي في أمم افريقيا تحت 23 عاماً

على جانب آخر يواصل البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لتجهيز لاعبيه لخوض ثاني مبارياته ببطولة أمم أفريقيا للشباب المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وذلك حين يلتقي مع منتخب مالي في البطولة التي تحتضنها المغرب حتي 7 يوليو المقبل.

وتعادل منتخب مصر مع النيجر في أولي مباريات البطولة سلبيًا، في المباراة التي شهدت الفرص الضائعة للفراعنة الصغار.

موعد مباراة منتخب مصر ومالي والقناة الناقلة

تقام مباراة مصر ومالي يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 من شهر يونيو الجاري، وتُذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وتنطلق صافرة المباراة بالجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وأكد روجيرو ميكالي عقب مباراة النيجر التي أنتهت بالتعادل السلبي, أن هناك سوء حظ غريب واجه المنتخب، خاصة بعد تصدي القائم لأكثر من تصويبة من لاعبي المنتخب الوطني حرمته من التسجيل.

كما شدد أن لاعبيه ظهروا بصورة جيدة وأدو المطلوب منهم، مؤكدا أنه سياحالو الظهرو بشكل أفضل في مباراة مالي.

ويقع منتخب مصر بالمجموعة الثانية من البطولة بجوار كل من النيجر ومالي والجابون.

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو.. والمجموعة الثانية: مصر ومالي والجابون والنيجر.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور قبل النهائي ويلعبان بنظام المقص حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية بالرباط بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى فى مدينة طنجا فى تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت الرباط، ويلعب الخاسران بمدينة طنجة على المركز الثالث يوم 7 يوليو الساعة السادسة بتوقيت الرباط والثامنة بتوقيت القاهرة.