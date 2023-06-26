وزير الرياضة يهنيء مننتخب السلة تحت ١٦ سنة بعد فوزهم بالبطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كلا من لاعبي ولاعبات منتخب الناشئين والناشئات تحت ١٦ سنة وذلك بعد فوزهم بالبطولة العربية والتى استضافتها الأردن فى الفترة من ١٨ حتى ٢٦ يونيو الحالي.

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وتوج منتخب مصر للناشئين تحت ١٦ سنة لكرة السلة، بلقب البطولة العربية، بعد الفوز على منتخب تونس في النهائي بنتيجة ٧٥-٥٨

فيما توج منتخب مصر للناشئات تحت ١٦ سنة لكرة السلة، بلقب البطولة العربية، بعد الفوز على منتخب تونس في النهائي بنتيجة ٨٠-٣٤

وأكد وزير الرياضة إلى تقديم كل الدعم والمساندة للأبطال الرياضيين فى جميع الألعاب .

مشيرا إلى أن الإنجازات المتلاحقة التي تحققها الرياضة المصرية وخاصة على مستوى المنتخبات، دليل على تحقيق الرياضة المصرية طفرة ومكانة قارية وعالمية غير مسبوقة للمنظومة الرياضية المصرية، وفي العديد من اللعبات بفضل الدعم اللامحدود الذي توفره الدولة لجميع الفرق والمنتخبات .

منتخب الناشئين

منتخب مصر للناشئين يفوز على تونس ويتوج بالبطولة العربية

توج منتخب مصر للناشئين تحت 16 عامًا، بلقب البطولة العربية، بعد الفوز على منتخب تونس في النهائي بنتيجة 75-58.

والتقى منتخبي مصر وتونس، في السادسة مساء اليوم الإثنين، في نهائي البطولة العربية، المقامة في الأردن خلال الفترة الحالية.

وقدم منتخب ناشئين مصر، مباراة قوية منذ البداية، ونجح في إنهاء الشوط الأول في المقدمة بنتيجة 47-36، قبل أن يواصل المنتخب تفوقه في الشوط الثاني، ويُنهي اللقاء لصالحه بنتيجة 75-58، ليتوج بلقب البطولة العربية.

ونجح منتخب مصر في تقديم عروض قوية طوال مشواره في البطولة، حيث أنه حقق الفوز في جميع مبارياته، وبنتائج قوية، دون خسارة أي لقاء.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عامًا، عمرو أبو الخير مديرًا فنيًا، أحمد الجارحي مدربًا، هيثم كمال مدربًا، وليد نجيب إداري، زياد والي إداري، وليد عبد الوهاب علاج طبيعي، محمد غانم الفلاح علاج طبيعي، محمود الكوارشي مخطط أحمال بدنية، محمد أشرف توفيق مدرب معايشة، وياسر سعيد مبارك مدرب معايشة.

منتخب الناشئات يتوج بالبطولة العربية تحت 16 عامًا

توج منتخب مصر للناشئات تحت 16 عامًا، بلقب البطولة العربية، بعد الفوز على منتخب تونس في النهائي بنتيجة 80-34.

والتقى منتخبي مصر وتونس، في الرابعة عصر اليوم الإثنين، في نهائي البطولة العربية، المقامة في الأردن خلال الفترة الحالية.

وقدم منتخب ناشئات مصر، مباراة قوية منذ البداية، ونجحن في إنهاء الشوط الأول في المقدمة بنتيجة 32-13، قبل أن يواصل المنتخب تفوقه في الشوط الثاني، ويُنهي اللقاء لصالحه بنتيجة 80-34، ليتوج بلقب البطولة العربية.

ونجح منتخب مصر في تقديم عروض قوية طوال مشواره في البطولة، حيث أنه حقق الفوز في جميع مبارياته، وبنتائج قوية، دون خسارة أي لقاء.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عامًا، عماد الدين محمود مديرًا فنيًا، هاني حسن مدربًا عامًا، محمود يونس مدرب، نهال سعد مدرب معايشة، مها مجدي إداري الفريق، فاطمة جمال طبيب الفريق، جهاد سمير إداري، ماجد عباس محلل أداء، ومحمود فرج مخطط أحمال بدنية.