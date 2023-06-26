ريال مدريد يواصل التحرك للتعاقد مع مبابي

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل ريال مدريد البحث عن التعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، بعدما قرر اللاعب مغادرة حديقة الأمراء خلال الصيف المقبل.

وأرسل مبابي خطاب لإدارة باريس سان جيرمان يطالبهم برغبته في عدم الاستمرار حتى نهاية تعاقده 2025، كما أنه سيرحل خلال الصيف المقبل من عام 2024.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن البي أس جي يتمسك بنجمه اللامع، على الرغم من التحركات المكثفة من قبل إدارة ريال مدريد للتعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت أن اللاعب لديه رغبة واضحة في الانتقال لريال مدريد، بعد الجلسات التي جمعت اللاعب مع مسؤولي الفريق الإسباني خلال الفترة القليلة الماضية.

وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد لو وجد مغالاة كبيرة من باريس سان جيرمان في الاستغناء عن مبابي سينتظر حتى صيف 2024 والحصول عليه مجانًا.

مبابي يضغط

يستمر مبابي في الضغط على إدارة ناديه الفرنسي للانتقال للريال خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد العرض الذي قدمه ريال مدريد في الاَونة الأخيرة.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية ريال مدريد تقدم بعرض قوي من أجل التعاقد مع مبابي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وشددت على أن تفاصيل عرض ريال مدريد هو حصول البي أس جي على 200 مليون يورو كقيمة لصفقة الدولي الفرنسي، بالإضافة إلى 50 مليون كمتغيرات أخري للصفقة.