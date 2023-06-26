راحة 24 ساعة للاعبي إنبي قبل مواجهة فاركو في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي بقيادة الكابتن تامر مصطفى لاعبى الفريق راحة من المران الجماعى غداً الثلاثاء ، إستعداداً لمواجهة فاركو بالدورى .

ويعود إنبى إلى التدريبات الجماعية بعد غد الأربعاء الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك استعداداً لمواجهة فاركو المقرر لها 30 يونيو الجارى.

ويستعد فريق إنبى لمواجهة فاركو يوم الجمعة المقبلة المقرر لها 30 يونيو الجارى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.



الشريعي يهنئ العاملين في إنبي بعيد الأضحى

على جانب آخر حرص أيمن الشريعى ، رئيس مجلس إدارة نادى إنبى على تهنئة جميع عاملى نادى إنبى ، بعيد الأضحى المبارك وذلك عقب نهاية إختبارات النادى والتى أقيمت على مدار ثلاثة أيام ماضية بملاعب النادى .

وتوجه الشريعى لجميع عاملى نادى إنبى بخالص الشكر على المجهود الكبير الذي قاموا به خلال الفترة الماضية ، مؤكداً لهم أنه يعتز ويقدر كل أيد عاملة بالنادى ، لأن نجاح منظومة نادى إنبى تتطلب تفاني جميع العاملين .

وحرص رئيس النادى خلال تهنئته على إلتقاط الصور التذكارية مع جميع العاملين وسط جو من البهجة والمحبة بين جميع العاملين .

إنبي يعلن التنازل عن حقه في رعاية حمدي فتحي لنادي دمنهور

وكان أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى قد أكد أن مجلس الإدارة قرر التنازل عن نسبة الرعاية حال إقرارها من جراء بيع صفقة حمدى فتحى لاعب الأهلى فى حالة إتمام انتقاله إلى نادي الوكرة القطري لصالح نظرائهم بنادى دمنهور .

وشدد رئيس إنبي على أن القرار يأتي توطيدا للعلاقات القوية التي تربط النادي بكافة الأندية وبالأخص نادي دمنهور، فى ظل الدعم والتعاون الكامل للأندية الجماهيرية .

مؤكداً بأن المجلس قرر التنازل عن حقه فى رعاية حمدى فتحى لدمنهور مهما كانت النسبة التى تقرها اللوائح والعقود مؤكداً أن النادى اكتفى بمكسبه التجارى من نسبة إعادة البيع حال إتمام صفقة إنتقال اللاعب إلى الوكرة القطرى.

يذكر أن نادي إنبي يحق له الحصول على نسبة 20% من عائد بيع الأهلي لحمدي فتحي إلى أي نادي، وفقا للعقد المبرم بين بين الناديين في يناير 2019 الماضي.