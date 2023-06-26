ليوناردو جارديم يقود الريان القطري.. رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نادي الريان القطري، تعاقده بشكل رسمي مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، ليقود الفريق الكروي بدايةً من الموسم المقبل.

كتب حساب نادي الريان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جارديم رياني لموسمين" ووضع معه فيديو للمدرب البرتغالي.

وتواجد الريان في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري القطري لموسم 2022-2023، ويملك في رصيده 20 نقطة.

ويسعى نادي الريان للعودة إلى البطولات من جديد، وتقديم مستوى رائع مع فريقهم.

وقاد جارديم الكثير من الفرق الأوروبية والعربية، على رأسها نادي أولمبياكوس، وسبورتنج لشبونة، وموناكو، والهلال السعودي وشباب الأهلي الإماراتي، وكانت تجربته الأنجح مع موناكو.

وكان البرتغالي ليوناردو جارديم مدربًا لفريق الأهلي قبل أن يرحل عنه في الفترة الماضية.

وكان جارديم قد قاد الهلال إلى التتويج بالمسابقة القارية الموسم الماضي.

وحط جارديم رحاله في نادي الهلال بين 2 يونيو 2021 و14 فبراير 2022،

قبل أن ينهي الفريق السعودي عقده بالتراضي بعد تراجع مستوى النتائج في الدوري.

ويعد المدرب البرتغالي صاحب تجربة واسعة، وقاد في مسيرته التي بدأت عام 2003 مع مواطنه كماتشا، فريقي براجا وسبورتينج البرتغاليين وأولمبياكوس اليوناني (أحرز معه لقبي الدوري والكأس عام 2013) وموناكو الفرنسي (توج معه بطلًا للدوري عام 2017).



نجم منتخب فرنسا يرحل عن الريان القطري:



وكان اللاعب الفرنسي ستيفن نزونزي نجم منتخب فرنسا، رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري، وذلك بعد أن انتهى عقد اللاعب معه.

ووجهت إدارة نادي الريان القطري الشكر للاعب منتخب فرنسا نزونزي في تغريدة عبر الحساب الرسمي على تويتر قائلًا: “شكرًا ستيفن نزونزي.. ونتمنى لك كل التوفيق”.

وانضم نجم منتخب فرنسا نزونزمي إلى صفوف الفريق لكرة القدم بنادي الريان القطري في صيف عام 2021، قادمًا من روما الإيطالي.

ولكن جاء فسخ العقد بين لاعب منتخب فرنسا وفريقه الريان القطري، بسبب عدم تقديم نزونزي للمستوى الذي توقعه النادي القطري بأن يقدمه اللاعب مع الفريق.

يذكر أن توج نزونزي بكأس العالم 2018، مع منتخب فرنسا، وتوج الديوك بهذا اللقب على حساب كرواتيا.



