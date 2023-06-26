شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الاتحاد السكندرى أمام سيراميكا فى نصف نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا تشكيل فريقه في مباراته أمام الاتحاد السكندري، المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم، فى نصف نهائي كأس الرابطة، وجاء كالتالي :
حراسة المرمى: محمد بسام.
الدفاع: أحمد رمضان - رجب نبيل - أحمد هاني - محمد شكري.
الوسط: محمد توني - محمد إبراهيم - محمد عادل.
الهجوم: ميدو جابر - صلاح محسن - محمد عنتر.
ويجلس على مقاعد البدلاء: إسلام ريشة - محمود البدري - سيف تقا - محمد ناصف - جاسيتس أرثر - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - إبراهيم إيولا.
بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي :
المرمى: المهدي سليمان
الدفاع: هشام صلاح - خالد صبحي – محمود علاء – صبري رحيل
الوسط: خالد الغندور – ساليفو مورو – عمار حمدي
الهجوم: أحمد عادل – مابولولو – إبراهيم حسن.
وينتظر فريق المصري الفائز من الاتحاد وسيرامكيا في نهائي كأس الرابطة.
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