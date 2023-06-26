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التعادل يحسم نتيجة الشوط الأول بين الاتحاد و سيراميكا فى نصف نهائى الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة سيراميكا و الاتحاد السكندري بالتعادل السلبي في المباراة المقامة باستاد القاهرة في مباراة نصف نهائي كأس الرابطة.

بدأ فريق سيراميكا بقيادة حلمي طولان تشكيل فريقه كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

الدفاع: أحمد رمضان - رجب نبيل - أحمد هاني - محمد شكري.

الوسط: محمد توني - محمد إبراهيم - محمد عادل.

الهجوم: ميدو جابر - صلاح محسن - محمد عنتر.

ويجلس على مقاعد البدلاء: إسلام ريشة - محمود البدري - سيف تقا - محمد ناصف - جاسيتس أرثر - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - إبراهيم إيولا.

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندري بقيادة زوران مانولوفيتش كالتالي :

المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: هشام صلاح - خالد صبحي – محمود علاء – صبري رحيل

الوسط: خالد الغندور – ساليفو مورو – عمار حمدي

الهجوم: أحمد عادل – مابولولو – إبراهيم حسن.

وينتظر فريق المصري الفائز من الاتحاد وسيراميكا في نهائي كأس الرابطة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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